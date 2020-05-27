المفوضية الأوروبية تجمع 9,5 مليار يورو لتطوير أدوية ولقاحات ضد كورونا

2020/05/27 | 20:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت المفوضية الأوروبية، أن الحملة العالمية لتمويل الأبحاث الرامية للتوصل لأدوية ولقاحات واقية من مرض كوفيد-19، جمعت حتى الآن 9.5 مليار يورو.وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، الثلاثاء، عبر “تويتر” مشيرة إلى أنه تم جمع هذا المبلغ خلال أقل من شهر: “نتيجة عظيمة..الوصول لأول مرحلة مهمة في سباق التعهدات […]

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