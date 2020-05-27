وزارة الصحة تعلن تسجيل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/27 | 20:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، تسجيل 287 اصابة جديدة بفيروس كورونا تركزت معظمها في العاصمة بغداد وخاصة في جانب الكرخ.وذكرت الوزارة في بيان تلقته /المعلومة/، ان الإصابات الجديدة موزعة كالآتي: بغداد/ الرصافة: ٨١ بغداد/ الكرخ: ١١١ مدينة الطب: ٦٥ النجف: ٥ البصرة: ٣ السليمانية: ١ اربيل : ٢ كربلاء: ٣ كركوك: ٣ واسط: ٤ […]

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