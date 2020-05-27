6 وفيات و287 إصابة جديدة بكورونا في العراق

2020/05/27 | 20:14 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الأربعاء تسجيل ٦ وفيات و٢٨٧ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تم فحص (٧٠١٤) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٠٦٣٨١)".

وأضافت، "سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم (٢٨٧) إصابة في العراق منها ٧٦ اصابة تم اكتشافها من خلال التحري النشط، وتوزعت الإصابات كالتالي:

بغداد/ الرصافة: ٨١

بغداد/ الكرخ: ١١١

مدينة الطب: ٦٥

النجف: ٥

البصرة: ٣

السليمانية: ١

اربيل : ٢

كربلاء: ٣

كركوك: ٣

واسط: ٤

ديالى: ٤

الديوانية: ١

ميسان: ١

ذي قار: ١

صلاح الدين: ٢

وأشارت الوزارة إلى تعافي ٥٢ حالة، وكما يلي:

بغداد/ الرصافة: ٢٤

بغداد/ الكرخ: ٢

مدينة الطب: ٧

البصرة: ٥

ميسان: ٢

ديالى : ١٠

انبار: ٢

وأضافت الوزارة أن ٦ حالات وفاة تم تسجيلها كالتالي: حالتان في بغداد/ الرصافة، وحالتان في بغداد/ الكرخ، وحالتان في مدينة الطب.

وأشارت إلى أن مجموع الإصابات : ٥١٣٥، ومجموع حالات الشفاء: ٢٩٠٤، والراقدين الكلي: ٢٠٥٦، الراقدين في العناية المركزة: ٤١، ومجموع الوفيات: ١٧٥.

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