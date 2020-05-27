هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب ضواحي طهران

2020/05/27 | 20:33 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الأربعاء، بأن هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضربت مناطق في شرقي العاصمة طهران.وأشارت التقارير الأولية، إلى أن “الهزة ضربت مناطق من سمنان ودماوند وبرديس وفيروزكوه”.وذكر مركز رصد الزلازل التابعة للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران، أن “مركز الهزة الأرضية كان ضواحي دماوند عند الحدود الإدارية […]

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