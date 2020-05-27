محافظة بغداد تنفي تصريح نسب للمحافظ بشان فقدان السيطرة بسبب تفشي جائحة كورونا

2020/05/27 | 20:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز نفت محافظة بغداد، اليوم الاربعاء، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن تصريح نسب للمحافظ المهندس #محمد_جابر_العطا، عن فقدان السيطرة جراء تفشي وباء كورونا.وذكر اعلام المحافظة في بيان تلقته “العهد نيوز” الى ان ” السيد المحافظ حذر من فقدان السيطرة وتفشي الوباء في حالة استمرار كسر حظر التجوال وإقامة المناسبات والتجمعات والتزاور وعدم […]

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