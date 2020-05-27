اصابة موظف في صحة ذي قار بفيروس كورونا

2020/05/27 | 20:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..سجلت دائرة صحة ذي قار ، اليوم الاربعاء ، اصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة .وذكر بيان صادر عن الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المصاب منتسب في مركز الناصرية للقلب وهو ملامس لاحد المصابين سابقا “.واشار الى ان ” حصلية الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة بلغت 99 […]

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