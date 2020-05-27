محافظة بغداد تنفي تصريحاً نسب للمحافظ بشأن فقدان السيطرة بسبب تفشي كورونا

2020/05/27 | 20:38 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفت محافظة بغداد ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن تصريح نسب للمحافظ محمد جابر العطا، عن فقدان السيطرة جراء تفشي وباء كورونا.وقال اعلام المحافظة في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان ” المحافظ حذر من فقدان السيطرة وتفشي الوباء في حالة استمرار كسر حظر التجوال وإقامة المناسبات والتجمعات والتزاور وعدم تعاون الاهالي مع […]

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