الناطق الرسمي يحيى رسول ينفي وفاة قائد عمليات بغداد السابق

2020/05/27 | 20:40 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز نفى المتحدث الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول، اليوم الاربعاء، انباء وفاة قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي.وقال رسول في بيان تلقت”العهد نيوز” ، نسخة منه “ننفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن وفاة قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي”، مبينا ان “الحالة الصحية للواء […]

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