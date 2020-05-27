الكرملين: بوتين وولي العهد السعودي يتفقان على تعزيز التعاون بشأن تخفيضات انتاج النفط

2020/05/27 | 20:40 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

قال الكرملين، الأربعاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفقا أثناء محادثة هاتفية على تعزيز "التعاون الوثيق" بشأن قيود انتاج النفط.

وأضاف الكرملين أنهما أشارا أيضا إلى أهمية المساعي المشتركة الرامية لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في إطار مجموعة أوبك+ لكبح انتاج النفط.

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