المتحدث بأسم القائد العام ينفي انباء وفاة قائد عمليات بغداد السابق

2020/05/27 | 20:41 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/نفى المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة ، مساء اليوم الاربعاء ، الانباء التي تداولته بعض وسائل الإعلام عن وفاة قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي، مؤكدا ان الحالة الصحية للتميمي مستقرة بعد أن أجريت له عملية تداخل طبي.وذكر يحيى رسول ، المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، اننا" ننفي ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن وفاة السيد قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي، وان الحالة الصحية للسيد اللواء مستقرة بعد أن أجريت له عملية تداخل طبي".واضاف أن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة ، مصطفى الكاظمي، يتابع الحالة الصحية للواء التميمي".ودعا المتحدث في ختام بيانه " وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل المعلومات واستقاءها من مصادرها الرسمية حصرا".

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