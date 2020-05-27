شاهد.. شوارع بغداد بعد تشديد الاجراءات الامنية

2020/05/27 | 20:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صورا لبعض شوارع العاصمة بغداد بعد تشديد الاجراءات الامنية....

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