2020/05/27 | 20:42 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك صورا لبعض شوارع العاصمة بغداد بعد تشديد الاجراءات الامنية....
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. شوارع بغداد بعد تشديد الاجراءات الامنية
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. شوارع بغداد بعد تشديد الاجراءات الامنية
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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