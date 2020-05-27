شاهد،،حفيد عمر الشريف ينشر “صورة عارية” ويسبب جدلا في مصر

2020/05/27 | 20:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تسبب حفيد الممثل المصري العالمي الراحل عمر الشريف، في جدل واسع بمصر بعد نشره صورة لمؤخرته.وقام حفيد عمر الشريف بتصرف غريب لتهنئة العالم، حيث أقدم على نشر الصورة العارية وعلق عليها، قائلا: “عيد مبارك”.وشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هجوما كبيرا على حفيد عمر الشريف بسبب الصورة، حيث أكدوا أنها مرفوضة […]

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