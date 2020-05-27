ميركل تؤكد أن كورونا لم ينته بعد

2020/05/27 | 20:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أنه لا بد من توضيح أن فيروس كورونا لم ينته بعد، وأنه لا تزال هناك حاجة لاتخاذ الإجراءات الأساسية، مثل التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات.وقالت ميركل في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: “الوباء لم ينته..الفيروس لا يزال موجودا”.وأضافت، أن “الاتفاق مع الولايات الألمانية على القضايا الرئيسية الخاصة […]

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