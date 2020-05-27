2020/05/27 | 20:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، عن تسجيل 81 اصابة جديدة بفيروس كورونا 38 اصابة منها بمدينة الصدر ليرتفع العدد التراكمي للإصابات الى 1396 اصابة.وقال الساعدي في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان “صحة الرصافة سجلت اليوم 81 اصابة جيدة بفيروس كورونا موزعة بواقع 38 اصابة منها بمدينة الصدر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي لـ”81″ اصابة بكورونا المسجلة اليوم.. “38” منها بمدينة الصدر) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي لـ”81″ اصابة بكورونا المسجلة اليوم.. “38” منها بمدينة الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).