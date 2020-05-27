محافظة بغداد تصدر بياناً بشأن ما اشيع عن فقدان السيطرة على كورونا

2020/05/27 | 20:54 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

نفت محافظة بغداد، الأربعاء، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن تصريح نسب للمحافظ محمد جابر العطا...





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