مكافحة إجرام بغداد تلقي القبض على متهمين اثنين بالسرقة

2020/05/27 | 20:56 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، الاربعاء، عن اعتقالها اثنين من المتهمين بسرقة مبالغ مالية مع مخشلات ذهبية اخرى جنوبي بغداد.وقالت المديرية في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه ان “قوة من مديرية مكافحة اجرام بغداد ضمن مكتب مكافحة اجرام (النهروان) القت القبض على متهم مطلوب عن جريمة سرقة دار شرق العاصمة بغداد ، حيث […]

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