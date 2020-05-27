توضيح من الناطق باسم الكاظمي بعد أنباء عن وفاة قائد عسكري رفيع

2020/05/27 | 20:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرنفى العميد يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الأربعاء، وفاة قائد عمليات بغداد اللواء الركن عبد الحسين التميمي.

نفى رسول وفاة قائد عمليات بغداد اللواء الركن عبد الحسين التميمي

وقال رسول في تصريح مقتضب للوكالة الرسمية للأنباء، 27 آيار/مايو، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يتابع الحالة الصحية للواء التميمي".

وأكد رسول، أن "الأنباء التي أشارت إلى وفاته عارية عن الصحة تمامًا"، مبينًا أن "الحالة الصحية للسيد اللواء مستقرة بعد أن أجريت له عملية تداخل طبي".

ودعا رسول، وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في نقل المعلومات واستقائها من مصادرها الرسمية حصرًا".

من جانبه كشف ضابط في قيادة العمليات المشتركة لـ"الترا عراق"، عن تطورات الوضع الصحي للتميمي والذي أصيب بنزيف مفاجئ في الدماغ.

وقال الضابط، إن "التميمي أجرى أمس جراحة في الرأس في مستشفى في تركيا، وقد تكللت بالنجاح، ثم أجرى أخرى الأربعاء، والنتائج الأولية ممتازة".

وأضاف، أن "التميمي بدأ يستعيد وعيه وبدأ جسمه باستئناف فعالياته الحيوية، وسيعود إلى الوضع الطبيعي خلال 48 ساعة"، موضحًا أن "القائد العام ووزير الدفاع فضلاص عن قيادة العمليات يتابعون وضع التميمي بشكل مستمر".

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