مدير صحة الرصافة يعلن مناطق المصابون بكورونا اليوم

2020/05/27 | 21:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 81 اصابة جديدة بفيروس كورونا 38 اصابة منها بمدينة الصدر ليرتفع العدد التراكمي للإصابات الى 1396 اصابة.وقال الساعدي في بيان تلقت”العهد نيوز” ، نسخة منه ان “صحة الرصافة سجلت اليوم 81 اصابة جيدة بفيروس كورونا موزعة بواقع 38 اصابة […]

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