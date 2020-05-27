2020/05/27 | 21:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من القائد العام بشأن صحة قائد عمليات سابق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/27 | 21:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيان من القائد العام بشأن صحة قائد عمليات سابق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيان من القائد العام بشأن صحة قائد عمليات سابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).