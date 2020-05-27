2020/05/27 | 21:06 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العراقية يوم الأربعاء تسجيل ٦ وفيات و٢٨٧ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان لها تلقته ( المستقلة) اليوم الاربعاء ، إنه “تم فحص (٧٠١٤) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (٢٠٦٣٨١)”.وأضافت، “سجلت مختبرات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يعلن تسجيل 6 وفيات و287 إصابة جديدة بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يعلن تسجيل 6 وفيات و287 إصابة جديدة بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).