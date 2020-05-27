ديزني لاند تعيد فتح ابواب 12 مدينة ألعاب للحفاظ على وظائف 70 الف شخص

2020/05/27 | 21:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: قالت تقارير اقتصادية وفنية متخصصة، ان مجمع ديزني لاند وولد ستعيد فتح ابوابها لعدة اشهر، بعد اغلاق دام شهور.وقالت الشركة، اليوم الأربعاء، إن “متنزه ديزني الترفيهي، الذي يعمل فيه حوالي 70 ألف شخص، يخطط لبدء إعادة افتتاح تدريجي في 11 يوليو/ تموز لمتنزه المملكة السحرية والمملكة الحيوانية و 15 يوليو/ تموز […]

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