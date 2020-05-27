بوينج تسرح 6770 عاملا في الولايات المتحدة وتخطط لتسريح آلاف آخرين

2020/05/27 | 21:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أبلغ ديف كالهون الرئيس التنفيذي لبوينج العاملين في رسالة بالبريد الالكتروني، الأربعاء، أن الشركة ستخطر ستة آلاف و770 عاملا في الولايات المتحدة بالاستغناء عنهم وأنها تخطط "لتسريح بضعة آلاف آخرين" في الأشهر القليلة القادمة.

وكانت بوينج أعلنت في نيسان أنها ستخفض قوتها العاملة حول العالم، البالغة 160 ألفا، بنسبة 10 في المئة هذا العام.

وقالت الشركة أيضا، الأربعاء، إنها وافقت على تسريح طوعي لخمسة آلاف و520 من موظفيها في الولايات المتحدة وإنهم سيغادرون بوينج في الأسابيع المقبلة.

وتتحرك أكبر شركة أمريكية لصناعة الطائرات لخفض التكاليف بينما تواجه هبوطا في الطلب على السفر جوا بسبب جائحة فيروس كورونا.

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