وزير الشباب والرياضة يزور مخيماً لعوائل النازحين في اربيل

2020/05/27 | 21:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتفقد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الاربعاء ، مخيم "هرشم واحد" الخاص لعوائل النازحين في اربيل واطلع خلال لقائه بالشباب على احتياجاتهم في المخيموذكر المكتب الاعلامي لدرجال ، ان " الاخير ، تفقد ، مخيم هرشم واحد لعوائل النازحين في اربيل واطلع خلال لقائه بالشباب على احتياجاتهم في المخيم، لا سيما في جانب توفير بيئة آمنة للشباب ومستلزمات ممارسة الرياضة".واضاف ان "الوزارة تسعى جاهدة الى مد جسور التعاون مع شبابنا النازحين والاطلاع على الظروف المعيشية وما يمكن توفيره لهم لممارسة الرياضة من خلال انشاء الملاعب الرياضية والمنشآت التي يمارسون فيها الالعاب الرياضية المختلفة، فضلا عن البرامج الشبابية والرياضية التي تقيمها الوزارة". وذكر البيان في ختامه ان "الشباب في المخيم اعربوا عن شكرهم لوزير الشباب والرياضة على هذه الزيارة التي تمخضت عن نتائج ايجابية ستسهم في الترويح عن نفوس الشباب وقضاء اوقات الفراغ في ممارسة الرياضة وتعزيز الصحة العامة والسلامة والقوة واللياقة البدنية".

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