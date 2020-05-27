محافظ بغداد لـ”العهد”: لم اقل ان العاصمة خرجت عن السيطرة وانما حذرت من ازدياد اعداد الاصابات

2020/05/27 | 21:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز نفى محافظ بغداد محمد العطا، اليوم الأربعاء، تصريحا له بشأن خروج العاصمة عن السيطرة بما يتعلق بإصابات فيروس كورونا.وقال العطا في حديث متلفز لقناة “العهد” ، “لم اقل ان العاصمة هي مدينة موبوءة او انها خرجت عن السيطرة وانما حذرت من ازدياد اعداد الاصابات”.و أضاف ان “عدم تعاون المواطنين او الالتزام […]

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