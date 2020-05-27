كوردستان تمدد حظر التنقل بين المحافظات لغاية 15 حزيران

2020/05/27 | 21:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت وزارة الداخلية بحكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء تمديد حظر التنقل بين محافظات الإقليم وبقية محافظات العراق لغاية منتصف الشهر المقبل.

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