مساعد وزير الخارجية الأمريكية : يجب أن تتوقف الحرب بالوكالة في ليبيا بين روسيا وتركيا

2020/05/27 | 21:22 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تستضيف ميرنا الجمال في هذه الحلقة من برنامج "حوار" السيد ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، وتطرق السيد شينكر في الحلقة إلى مجموعة من المواضيع الخاصة في الشرق الأوسط وحاصة الأوضاع التي تعيشها ليبيا والعراق ولبنان بالإضافة إلى صفقة القرن.

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