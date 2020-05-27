وزارة التجارة: الكميات المسوقة من الحنطة المحلية تقترب من مليوني طن

2020/05/27 | 21:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاربعاء، ان كميات الحنطة المحلية المسوقة من الفلاحين والمزارعين بانواعها لمخازن وسايلوات الشركة العامة لتجارة الحبوب تقترب من مليوني طن لغاية اليوم.وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب عبدالرحمن عجي طوفان في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”الكميات توزعت مابين حنطة ناعمة درجة اولى بكمية ( 1,826,050) مليون […]

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