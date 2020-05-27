وزارة الصحة تصدر توضيحا بشأن زيادة عدد الإصابات بكورونا

2020/05/27 | 21:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اصدرت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، توضيحا بشأن زيادة عدد الإصابات بكورونا.وقالت في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه ان “زيادة عدد الإصابات هو نتيجة لتكثيف عدد الفحوصات الميدانية والمراكز الصحية بعد ان تم زيادة عدد المختبرات فضلًا عن زيادة الفرق الطبية التي شاركت بعملية المسح الوبائي الفعال بمختلف محافظات العراق”.واضافت ان […]

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