السليمانية تسجل 16 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/05/27 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

نفت محافظة بغداد، الأربعاء، ما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن تصريح نسب للمحافظ محمد جابر العطا، عن فقدان السيطرة جراء تفشي وباء كورونا، في العاصمة.

وذكر إعلام المحافظة، في بيان، أن "المحافظ حذر من فقدان السيطرة وتفشي

بغداد اليوم- بغداد

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 81 اصابة جديدة بفيروس كورونا 38 اصابة منها بمدينة الصدر ليرتفع العدد التراكمي للإصابات الى 1396 اصابة.

وقال الساعدي ان "صحة الرصافة

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، تسجيل 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وذكرت الهيأة، في بيان، أنه "تم فحص 7014 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية

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