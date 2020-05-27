الامم المتحدة: خطوات حكومة الكاظمي ’’مهمة ومشجّعة وحكيمة’’

2020/05/27 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بيان رسمي:

تلقى رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اتصالاً هاتفياً، اليوم الأربعاء، من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش.

وهنأ السيد غوتيريش في بداية الاتصال، السيد الكاظمي، بمناسبة تسنمه مهامه، معربا عن امنياته بنجاح الحكومة في مواجهة التحديات المختلفة، فضلا عن استكمال الكابينة الوزارية.كما قدّم التهنئة للسيد الكاظمي والعراقيين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجرى خلال الاتصال بحث تداعيات أزمة كورونا التي تجتاح العالم بأسره، وتأثيراتها الاقتصادية، وجهود الحكومة في مكافحة هذه الجائحة، بوصفها أزمة انسانية تستدعي التضامن واستنفار جميع الجهود لعبورها، اضافة الى مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة .

وأكد السيد غوتيريش استعداد الأمم المتحدة للمساعدة في تحديد الفرص، والعمل بشراكة بنّاءة مع الحكومة العراقية لترسيخ الاستقرار في البلاد.

كما أعرب عن تفاؤله بالخطوات التي اتخذتها حكومة السيد الكاظمي، واصفاً إياها بأنها كانت خطوات مهمة ومشجّعة وحكيمة.

من جانبه دعا السيد الكاظمي الأمم المتحدة وأمينها العام لإبداء التعاون المطلوب في إنجاز الإنتخابات التشريعية في العراق والتحضير لها، بعد استكمال إقرار قانون الإنتخابات الجديد، داعياً الى التعاون الدولي من جانب الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمساعدة العراق في تجاوز أزمته المالية، وآثار جائحة كورونا على الإقتصاد العراقي.

كما أكد السيد رئيس مجلس الوزراء للأمين العام أنّ الفريق الحكومي الجديد يبذل الجهود لتعزيز سيادة العراق واستقراره، وهو ماضٍ في التصدي للتحديات التي تشمل توفير الخدمات وتنمية الاقتصاد ومحاربة الفساد، فضلا عن ترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وتعزيز سلطة القانون.

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