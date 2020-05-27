درجال يطلع على احتياجات النازحين في اربيل

2020/05/27 | 21:25 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ بغداد

زار وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، اليوم الاربعاء( 27-5-2020)، (مخيم هرشم ) لعوائل النازحين في اربيل واطلع خلال لقائه بالشباب على احتياجاتهم في المخيم، لا سيما في جانب توفير بيئة آمنة للشباب ومستلزمات ممارسة الرياضة.

وبين درجال في بيان تلقته( بغداد اليوم) ان:" الوزارة تسعى جاهدة الى مد جسور التعاون مع شبابنا النازحين والاطلاع على الظروف المعيشية وما يمكن توفيره لهم لممارسة الرياضة من خلال انشاء الملاعب الرياضية والمنشآت التي يمارسون فيها الالعاب الرياضية المختلفة، فضلا عن البرامج الشبابية والرياضية التي تقيمها الوزارة".

واعرب الشباب في المخيم عن شكرهم لوزير الشباب والرياضة على هذه الزيارة التي تمخضت عن نتائج ايجابية ستسهم في الترويح عن نفوس الشباب وقضاء اوقات الفراغ في ممارسة الرياضة وتعزيز الصحة العامة والسلامة والقوة واللياقة البدنية.

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