16 إصابة جديدة بكورونا في محافظة بكوردستان

2020/05/27 | 21:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان العراق تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الإصابات الجديدة تعود لتسعة ذكور وسبع إناث، 14 منهم تلقوا العدوى من مصابين سابقين، فيما ظهرت علامات المرض على المصابين الآخرين ليكتشف إصابتهما بالفيروس.

وأضافت الوزارة أن جميع الحالات الجديدة من سكنة مدينة السليمانية.

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