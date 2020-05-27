القانونية البرلمانية مقترحا الكاظمي بشأن عقود وزارة الكهرباء

2020/05/27 | 21:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… قدم نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية محمد الغزي ، مقترحا لرئيس الوزراء الكاظمي بشأن عقود وزارة الكهرباء.وقال الغزي في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم الاربعاء إن “على رئيس الوزراء توزيع عقود الكهرباء بين الوزارات في بغداد لتقليل الضغط على الشركات في قطاعات الإنتاج والنقل و التوزيع لحل أزمة عقود الكهرباء.واضاف، […]

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