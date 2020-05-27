2020/05/27 | 21:28 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
رجح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، الأربعاء، وجود سجون سرية تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني.
وقال المندلاوي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ” إن “وجدت سجون سرية تابعة للاتحاد الوطني فالحزب هو المسؤول عن تبعاتها”.
وأضاف المندلاوي أنه “يجب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الاتحاد الوطني في حال امتلاكه سجون سرية”.
وأوضح ، أن “محافظة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب البارزاني: الاتحاد الوطني مسؤول عن السجون السرية في الاقليم ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
رجح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، الأربعاء، وجود سجون سرية تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني.
وقال المندلاوي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ” إن “وجدت سجون سرية تابعة للاتحاد الوطني فالحزب هو المسؤول عن تبعاتها”.
وأضاف المندلاوي أنه “يجب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الاتحاد الوطني في حال امتلاكه سجون سرية”.
وأوضح ، أن “محافظة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حزب البارزاني: الاتحاد الوطني مسؤول عن السجون السرية في الاقليم ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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