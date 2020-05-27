حزب البارزاني: الاتحاد الوطني مسؤول عن السجون السرية في الاقليم  

2020/05/27 | 21:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، الأربعاء، وجود سجون سرية تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني.وقال المندلاوي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ” إن “وجدت سجون سرية تابعة للاتحاد الوطني فالحزب هو المسؤول عن تبعاتها”.وأضاف المندلاوي أنه “يجب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الاتحاد الوطني في حال امتلاكه سجون سرية”.وأوضح ، أن “محافظة […]

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