حزب البارزاني: الاتحاد الوطني مسؤول عن السجون السرية في الاقليم  


حزب البارزاني: الاتحاد الوطني مسؤول عن السجون السرية في الاقليم  
2020/05/27 | 21:28 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

رجح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني صبحي المندلاوي، الأربعاء، وجود سجون سرية تابعة للاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال المندلاوي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ” إن “وجدت سجون سرية تابعة للاتحاد الوطني فالحزب هو المسؤول عن تبعاتها”.

وأضاف المندلاوي أنه “يجب اتخاذ الاجراءات القانونية بحق الاتحاد الوطني في حال امتلاكه سجون سرية”.

وأوضح ، أن “محافظة […]

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