بيان عن مكتبه: الكاظمي يتلقى دعماً أممياً من غوتيرش،،تعرف على التفاصيل

2020/05/27 | 21:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تلقى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، اتصالاً من الامين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمناسبة تسنمه رئاسة مجلس الوزراء وتشكيله الحكومة الجديدة.وقال بيان للمكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء، أطلعت عليه “يس عراق”، “هنأ غوتيريش في بداية الاتصال، الكاظمي، بمناسبة تسنمه مهامه، معربا عن امنياته بنجاح الحكومة في مواجهة التحديات المختلفة، فضلا […]

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