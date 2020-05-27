2020/05/27 | 21:33 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيش الأمريكي: روسيا أرسلت 14 طائرة ميج-29 وسوخوي-24 إلى ليبيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/05/27 | 21:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش الأمريكي: روسيا أرسلت 14 طائرة ميج-29 وسوخوي-24 إلى ليبيا) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش الأمريكي: روسيا أرسلت 14 طائرة ميج-29 وسوخوي-24 إلى ليبيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).