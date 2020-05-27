الامام الخميني..اقتفاء اثر الانبياء

2020/05/27 | 21:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمعة العطواني عندما فتح المسلمون مكة المكرمة وبداء الرسول الاعظم ببناء دولته الاسلامية بوحي من السماء، اخذ يخاطب جبابرة الدنيا من القياصرة والأكاسرة ويطلب منهم الدخول في الاسلام.بالتاكيد لابد ان يتعاطى أولئك القياصرة والأكاسرة (باستخفاف) مع تلك الدعوة، ومن قبل من؟ انه رجل يعيش في الصحراء، وبالكاد استطاع ان يؤسس له و( لجماعته) كيان […]

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