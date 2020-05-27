لا أتكلم عن معصوم

2020/05/27 | 21:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماجد الشويلي حينما فكرت بالكتابة عن روح الله الخميني(رض) في ذكرى رحيله هذا العام تبادرت لذهني هذه الحكمة العظيمه لأمير المؤمنين الامام علي عليه السلام:_ ((قيمة كل امرئ مايحسنه)) هذه الحكمة التي قال عنها الجاحظُ، في كتابه البيانِ والتبيين:”لو لم نَقِفْ من هذا الكتاب، إلاَّ على هذه الكلمة، لوجدناها شافية كافية، ومجْزِيةً مُغْنِيةً، بل لَوَجدناها […]

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