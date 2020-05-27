قائد شرطة بغداد يؤكد على تنفيذ اجراءات حظر التجوال

2020/05/27 | 21:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز اكد قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح الموسوي، اليوم الاربعاء، على تنفيذ اجراءات حظر التجول .وقال الموسوي في بيان صدر خلال اجتماعه بمدراء المديريات والاقسام والدوائر الاختصاص، وتلقت “العهد نيوز” ، نسخة منه “نؤكد على تنفيذ اجراءات حظر التجول والالتزام بالواجب وتنفيذ المهام بكل مهنية وإخلاص وتكثيف حملات التوعية والثقيف والتعفير”.[…]

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