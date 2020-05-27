تسجيل 16 اصابة جديدة بكورونا في السليمانية ‏

2020/05/27 | 21:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان ، مساء اليوم الاربعاء ، تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.وقالت الوزارة في بيان مقتضب اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "الإصابات الجديدة تعود لتسعة ذكور وسبع إناث، 14 منهم تلقوا العدوى من مصابين سابقين، فيما ظهرت علامات المرض على المصابين الآخرين ليكتشف إصابتهما بالفيروس".وأضافت الوزارة أن "جميع الحالات الجديدة من سكنة مدينة السليمانية".

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