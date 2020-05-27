الكاظمي يدعو الأمم المتحدة لإبداء التعاون المطلوب في إنجاز الإنتخابات التشريعية في العراق ‏

2020/05/27 | 21:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا رئيس الوزراء ، مصطفى الكاظمي ، مساء اليوم الاربعاء ، الأمم المتحدة وأمينها العام لإبداء التعاون المطلوب في إنجاز الإنتخابات التشريعية في العراق والتحضير لها، بعد استكمال إقرار قانون الإنتخابات الجديد.وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه ، انه "تلقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اتصالاً هاتفياً، اليوم الأربعاء، من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش ، وهنأ غوتيريش في بداية الاتصال، الكاظمي، بمناسبة تسنمه مهامه، معربا عن امنياته بنجاح الحكومة في مواجهة التحديات المختلفة، فضلا عن استكمال الكابينة الوزارية ، كما قدّم التهنئة للسيد الكاظمي والعراقيين بمناسبة عيد الفطر المبارك".واضاف "وجرى خلال الاتصال بحث تداعيات أزمة كورونا التي تجتاح العالم بأسره، وتأثيراتها الاقتصادية، وجهود الحكومة في مكافحة هذه الجائحة، بوصفها أزمة انسانية تستدعي التضامن واستنفار جميع الجهود لعبورها، اضافة الى مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق والمنطقة". واشار البيان الى ان "غوتيريش ابدى استعداد الأمم المتحدة للمساعدة في تحديد الفرص، والعمل بشراكة بنّاءة مع الحكومة العراقية لترسيخ الاستقرار في البلاد".وتابع "كما أعرب عن تفاؤله بالخطوات التي اتخذتها حكومة السيد الكاظمي، واصفاً إياها بأنها كانت خطوات مهمة ومشجّعة وحكيمة".وطالب الكاظمي "الأمم المتحدة وأمينها العام لإبداء التعاون المطلوب في إنجاز الإنتخابات التشريعية في العراق والتحضير لها، بعد استكمال إقرار قانون الإنتخابات الجديد، داعياً الى التعاون الدولي من جانب الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمساعدة العراق في تجاوز أزمته المالية، وآثار جائحة كورونا على الإقتصاد العراقي". واكد البيان في ختامه الى ان الكاظمي اوضح للأمين العام أنّ "الفريق الحكومي الجديد يبذل الجهود لتعزيز سيادة العراق واستقراره، وهو ماضٍ في التصدي للتحديات التي تشمل توفير الخدمات وتنمية الاقتصاد ومحاربة الفساد، فضلا عن ترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وتعزيز سلطة القانون".

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