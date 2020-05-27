أمريكا تضيّق الخناق على إيران بقرار جديد

2020/05/27 | 21:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال مصدر لوكالة رويترز، إن أمريكا ستنهى الإعفاءات من العقوبات التي تسمح لشركات أوروبية وصينية وروسية بالقيام بأعمال في منشآت نووية إيرانية محددة.

وأشار المصدر، إلى أن "القرار الأمريكي ينهي الإعفاءات التي سمحت بالعمل في مفاعل أراك للأبحاث ويمنح مهلة 60 يوما".

وأضاف المصدر أن "أمريكا ستمدد الإعفاء الذي يسمح بالعمل في مفاعل بوشهر 90 يوما".

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