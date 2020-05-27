دولة القانون النيابية: على الحكومة الابتعاد عن المساس برواتب الموظفين،

2020/05/27 | 21:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز أكدت كتلة دولة القانون النيابية، اليوم الاربعاء، ان على الحكومة الابتعاد عن المساس برواتب الموظفين، فيما اشارت الى ان تقليص الراتب دون تعديل سملها مخالفا للدستور وذكرت الكتلة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”نظام الأجور والرواتب من اهم النظم وأكثرها تأثيرا على أستقرار الفرد حيث يعد الراتب هو الدخل الوحيد لبعض فئات […]

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