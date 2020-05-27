العراق ليس بحاجة إلى كردي انفصالي ليمّثله أمام العالم الخارجي …

2020/05/27 | 21:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم أياد السماوي بالرغم من مرور عشرون يوما على منح الثقة لحكومة السيد مصطفى الكاظمي , لا زال الخلاف والصراع والتنافس محتدما بين الكتل السياسية على من يتوّلى الوزارات السبعة المتبقية في تشكيلة السيد الكاظمي ولعلّ الخلاف الأكبر والأعمق يدور حول حقيبة الخارجية التي يصرّ حزب مسعود بارزاني على الاستحواذ عليها وإعطائها لوزير المالية السابق […]

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