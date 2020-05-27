خلية الازمة: الوضع الصحي ينذر بكارثة ببغداد وحكومة الكاظمي لم تعي حجم الخطر

2020/05/27 | 21:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداكد مقرر خلية الازمة البرلمانية جواد الموسوي، مساء اليوم الاربعاء، ان الوضع الصحي ينذر بكارثة محدقة في بغداد، مشيرا الى ان حكومة الكاظمي الفيسبوكية لم تعي حتى اللحظة حجم الخطر.وقال الموسوي في بيان تلقت "كلكامش برس"، نسخة منه ان "الحكومة الجديدة ما تزال عاجزة عن إصدار اجراءات حازمة للتصدي للوباء وتتخذ من منصة فيس بوك منبرا للحديث عن تحركاتها"، مبينا انها حكومة فيسبوكية بامتياز لا تحاكي الواقع الذي ينذر بكارثة كبيرة قد تواجه الواقع الصحي في البلاد وتحديدًا بغداد".واستغرب الموسوي "من الأساليب التي تتخذها حكومة الكاظمي في مواجهة الفايروس وعملها بشكل منفرد دون الأخذ بعين الاعتبار توصيات خلية الازمة النيابية ولجنة الصحة والبيئة فضلا عن المختصين"، محملا "الحكومة الجديدة مسؤولية انهيار النظام الصحي في قابل الأيام والذي قد ترتب عليه ازدياد في أعداد الإصابات".وتابع ان "العمل بين خلية الازمة البرلمانية و خلية الازمة الحكومية المرقمة 55 حقق نتائج إيجابية ملموسه على ارض الواقع، الا ان التصدي لهاتين الخليتين من قبل بعض الجهات عرقل عملهما لإنهاء هذا الفايروس بفترة وجيزه". وحذر الموسوي"من ازدياد عدد الإصابات في ظل عدم وجود منهج او خطة واضحة للحكومة الجديده للتعاطي مع هذه الازمة واقعيًا وانقاذ حياة الآلاف من المواطنين".واكد الموسوي في ختام بيانه ان "عدم الاكتراث والاستهتار بارواح المواطنين فضلا عن إبراز العضلات في الاعلام قد يصل بنا الى أمور لا يحمد عقباها وتخرج المستشفيات في عموم البلاد عن السيطرة".

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