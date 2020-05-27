اللواء 16 للحشد يخرج دورة “المهمات الخاصة” لرفع جهوزية مقاتليه

2020/05/27 | 21:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن اللواء 16 في الحشد الشعبي، الثلاثاء، تخريج دورة المهمات الخاصة لرفع جهوزية قواته، فيما حملت الدورة اسم الشهيد القائد أبو مهدي المهندس.وقال قائد قاطع الشمال يلماز النجار ان “اللواء 16 انهى دورة تدريبية للمهمات الخاصة في الكمائن والاستطلاع لرفع مستوى الجهوزية لمقاتليه”، لافتا الى ان “الدورة حملت اسم الشهيد القائد الحاج أبو مهدي

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