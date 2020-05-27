بعثة الامم المتحدة تصدر بياناً بشأن ’’الموجة الثانية’’ من وباء كورونا في العراق

2020/05/27 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي:

بغداد، 27 أيار/ مايو 2020 - تُشيد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) بقيادة الحكومة العراقية واستجابتها الحاسمة لتفشي كوفيد-19 في وقت تواجه فيه أيضاً أزماتٍ منفصلة، بما في ذلك الاضطرابات الاجتماعية والانكماش الاقتصادي غير المسبوق.



وتُثني الأمم المتحدة على التصميم الذي أبدته السلطات المحلية والإقليمية والوطنية لاحتواء الفيروس، فضلاً عن نجاح التدابير المبكرة والمستمرة التي تم اعتمادها بدعم قوي من المجتمعات.



ومع ذلك، تحذر البعثة من أن كل شخص يلعب دوراً حاسماً في مواجهة الموجة الثانية الراهنة من العدوى التي رُصدت في محافظاتٍ عدّة.

وبالإشارة إلى بيانها الأخير أمام مجلس الأمن الدولي، شدّدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت على أنه "لا يُمكن لأي قدرٍ من استجابة الحكومة أن ينجح بدون المشاركة الفاعلة من قبل السكان كافة".



وأضافت: "على الرغم من المشقة الشديدة التي تفرضها هذه الإجراءات، فإننا نعلم أنها تمثل أفضل أملٍ لنا بالعودة والوقوف على أقدامنا في أقرب وقت ممكن".

وتقدم أسرة الأمم المتحدة بأسرها، بقيادة منظمة الصحة العالمية، مساعدة حاسمة للعراق لمواجهة الجائحة، بما في ذلك المختبرات والمستلزمات الطبية ومعدات الحماية الشخصية والتمويل والمشورة الفنية.



واختتمت الممثلة الخاصة قائلة: "بإمكان العراقيين الاستمرار في الاعتماد على الدعم الثابت من الأمم المتحدة في أوقات حاجتهم للدعم.



أن المسؤولية النهائية تقع على عاتق الأفراد الذين يجب أن يقوموا بدورهم باتباع تعليمات السلطات الصحية لحماية أنفسهم وأسرهم.'

بغداد اليوم-بغداد

وصف الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، الأربعاء، خطوات حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بـ"المهمة والمشجّعة والحكيمة".

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن الاخير "تلقى اتصالاً هاتفيا

بغداد اليوم- بغداد

أكد عضو مجلس النواب، باسم خشان، الاربعاء (27 أيار 2020)، حاجة الحكومة العراقية لبقاء قوات التحالف الدولي خلال الفترة الحالية لمحاربة باقي تنظيم داعش وتطهير البلاد بالكامل.





وقال خشان في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكتل ا

بغداد اليوم- بغداد

نفى الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة، العميد يحيى رسول، اليوم الاربعاء، وفاة قائد عمليات بغداد السابق اللواء الركن عبد الحسين التميمي.

وجاء في بيان نشره رسول وتلقته (بغداد اليوم)، "ننفي ما تداولته بعض وسائل الإ

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