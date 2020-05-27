الصحة تكشف عن خطوة فعالة للسيطرة على تفشي كورونا

2020/05/27 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

كشفت وزارة الصحة والبيئة، الأربعاء، عن خطوة فعالة للسيطرة على تفشي فيروس كورونا.

وذكر بيان، صادر...





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