واشنطن تعلن بدء رفع قيود العزل العام اعتبارا من الجمعة

2020/05/27 | 21:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن موريل باوزر رئيس بلدية واشنطن، أن العاصمة الأمريكية ستطلق يوم الجمعة 29 مايو، أولى مراحل رفع...





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