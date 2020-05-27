الكاظمي يدعو الأمم المتحدة للمساعدة في إنجاز الانتخابات التشريعية والتحضير لها

2020/05/27 | 21:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش

ودعا الكاظمي الأمم المتحدة وأمينها العام لإبداء التعاون المطلوب في إنجاز الانتخابات التشريعية في العراق والتحضير لها بعد استكمال إقرار قانون الانتخابات الجديد.

كما دعا الى تعاون دولي من جانب الدول الصديقة والمنظمات الدولية لمساعدة العراق في تجاوز أزمته المالية وآثار جائحة كورونا على اقتصاده، مؤكدا أن فريقه الحكومي يبذل الجهود لتعزيز سيادة العراق واستقراره وماضٍ في التصدي للتحديات التي تشمل توفير الخدمات وتنمية الاقتصاد ومحاربة الفساد فضلا عن ترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان وتعزيز سلطة القانون.

من جهته، أبدى غوتيريش استعداد الأمم المتحدة للمساعدة في تحديد الفرص والعمل بشراكة بنّاءة مع الحكومة العراقية لترسيخ الاستقرار في البلاد، معربا عن تفاؤله بالخطوات التي اتخذتها الحكومة الجديدة، واصفا إياها بخطوات مهمة ومشجّعة وحكيمة.

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